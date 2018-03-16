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Физики определили температуру наноматериалов новым термометром

Физики научились новым способом получать температурные показатели в доступных наноматериалах. За основу взят прибор, созданный по принципу использования специфичного термометра, который спектроскопирует энергетические потери в отрицательно заряженных элементарнейших частицах.

Специалистами физиками из Америки, была поставлена задача, найти новый способ для измерения температур до 1300 градусов в соответствии со шкалой Цельсия, причем площадь замеров должна равняться примерно один нанометр материи. Задача решилась благодаря применению методов, использующих спектроскопию энергетического излучения электронов. На основании полученных результатов получена возможность фиксации точной температуры, ориентируясь на показатели полученной материей энергии. Причем учитывать можно и потраченную энергию от материи.
Физики определили температуру наноматериалов новым термометром


Ранее, точные данные о температуре наноматериала, получали только после его нагрева с последующим проведением досконального анализа уровня спектра утраченной энергии. Выводы, сделанные специалистами, указали на то, что анализируя температурные спектры, можно применять методы, принятые в разделах статистической физики. Причем здесь нет необходимости в использовании донастроек и калибровки, или линейного измерения изучаемого спектра по предложенным параметрам.

Данный способ предложен физиками недавно, но для подобного метода измерения уже прогнозируют перспективные возможности, относительно расчета температур наноматериалов, по сравнению с возможностями методов повышения температуры для местных температурных измерений.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:00
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