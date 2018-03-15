К Ольге Бузовой прилетел настоящий Кен

Мужчина известен тем, что полностью изменил свою внешность при помощи пластических операций. Однако в прессе появилась информация, что его визит свзян, в том числе, и с известной телеведущей Ольгой Бузовой.Вероятнее всего, Родриго может составить теледиве компанию в одном из выпусков реалити-шоу «Дом-2». Впрочем, журналисты не исключают и романтической составляющей визита Алвеса, ведь Ольга Бузова – девушка свободная, а вдобавок она очень любит эпатировать публику.