Актёр Алексей Янин возвращается к жизни после комы

Алексей Янин 14 марта праздновал 35-летний юбилей. 3 года назад актёр столкнулся с инсультом, вследствие чего впал в кому. Сейчас Янин, получивший известность после съёмок в сериале "Клуб", проходит реабилитацию и постепенно возвращается к жизни. Родные и близкие актёра прилагают много усилий, чтобы научить его обычным повседневным процедурам.Окружение Алексея Янина сообщает, что его восстановление после комы продвигается. Актёр уже может самостоятельно говорить, двигаться, есть и пить. Все эти простые действия Янин был вынужден учить заново. В свой день рождения актёр получил много поздравлений, главное из которых было пожелание крепкого здоровья.