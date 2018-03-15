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Актёр Алексей Янин возвращается к жизни после комы

Актёр Алексей Янин в 32 года пережил инсульт, организм не смог сразу справиться с нагрузкой, из-за чего молодой человек впал в кому. На данный момент актёр понемногу возвращается к нормальной жизни.

Актёр Алексей Янин возвращается к жизни после комы


Алексей Янин 14 марта праздновал 35-летний юбилей. 3 года назад актёр столкнулся с инсультом, вследствие чего впал в кому. Сейчас Янин, получивший известность после съёмок в сериале "Клуб", проходит реабилитацию и постепенно возвращается к жизни. Родные и близкие актёра прилагают много усилий, чтобы научить его обычным повседневным процедурам.

Окружение Алексея Янина сообщает, что его восстановление после комы продвигается. Актёр уже может самостоятельно говорить, двигаться, есть и пить. Все эти простые действия Янин был вынужден учить заново. В свой день рождения актёр получил много поздравлений, главное из которых было пожелание крепкого здоровья.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Вчера, 23:20
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