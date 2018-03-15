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Морпехи США получат палубные беспилотные летательные аппараты

В США учредили тендерную программу MUX, в рамках которой компании Lockheed Martin, Northrop Grumman и Bell Helicopter поборются за возможность выпуска палубных беспилотных летательных аппаратов для американской морской пехоты. Отмечается, что на суше эти аппараты начнут применять в 2025 году, а на кораблях – в 2028-м.

Морпехи США получат палубные беспилотные летательные аппараты


В список задач будущих БПЛА будет входить исследование территории потенциальных боевых действий, предупреждение, борьба на уровне радиоэлектронной связи, воздушная поддержка военных, а также передача сигналов. Ожидается, что такие устройства дополнят вертолеты CH-53K King Stallion, конвертопланы MV-22 Osprey и истребители F-35B Lightning II.

морской пехоты США требует, чтобы будущие аппараты могли развивать скорость от 370 до 555 км/час, а радиус их военной эффективности достигал 648-1296 км. Ожидается, что в полной готовности в расположение морпехов эти боевые беспилотники попадут к 2034 году.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:30
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