Елена Корикова подала в суд на тех, кто обвинил её в алкоголизме

В СМИ появилась информация о разгульной жизни Елены Кориковой. Некоторые обвинили актрису в алкоголизме. Все обвинения Корикова встречала молча, так как не хотела раздувать скандал из-за простых сплетен. Домыслы недоброжелателей всё же смогли вывести из себя актрису, так что она обратилась в суд, чтобы там отстоять свою честь.Елена Корикова сообщила, что намерена наказать всех, кто распространял сплетни о её алкоголизме. Актриса надеется, что такая мера положит конец бесконечным нападкам на её доброе имя. Звезда сериала "Бедная Настя" неоднократно становилась жертвой сплетен, публикуемых в бульварной прессе. Поклонники Кориковой подержали это решение, они считают, что актриса поступила правильно и все её недоброжелатели должны быть наказаны.