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Елена Корикова подала в суд на тех, кто обвинил её в алкоголизме

Елена Корикова прокомментировала слухи о своём алкоголизме. Актриса долго терпела нападки, пока они не перешли всех границ. Корикова подала в суд на тех, кто положил начало всем сплетням.

Елена Корикова подала в суд на тех, кто обвинил её в алкоголизме


В СМИ появилась информация о разгульной жизни Елены Кориковой. Некоторые обвинили актрису в алкоголизме. Все обвинения Корикова встречала молча, так как не хотела раздувать скандал из-за простых сплетен. Домыслы недоброжелателей всё же смогли вывести из себя актрису, так что она обратилась в суд, чтобы там отстоять свою честь.

Елена Корикова сообщила, что намерена наказать всех, кто распространял сплетни о её алкоголизме. Актриса надеется, что такая мера положит конец бесконечным нападкам на её доброе имя. Звезда сериала "Бедная Настя" неоднократно становилась жертвой сплетен, публикуемых в бульварной прессе. Поклонники Кориковой подержали это решение, они считают, что актриса поступила правильно и все её недоброжелатели должны быть наказаны.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 09:30
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