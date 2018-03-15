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Стас Костюшкин поразил откровениями о "гей-рабстве"

Стас Костюшкин решил удивить своих поклонников. Для своего выступления он выбрал женский образ. Певец также рассказал о том, как он сбежал из "гей-рабства".

Стас Костюшкин поразил откровениями о "гей-рабстве"


Стас Костюшкин опубликовал на своей странице в Instagram видео с выступления, в котором он и его коллега по группе "Чай вдвоем" примерили женскую одежду. На исполнителей сразу же обрушилась волна критики. В скандальном номере артисты на самом деле пародировали образы из знаменитой комедии "В джазе только девушки".

Стас Костюшкин поразил откровениями о "гей-рабстве"


Хейтеры поинтересовались у Костюшкина, давно ли он сбежал из гей-рабства. Певец с иронией отнёсся к критике, и сообщил, что недавно избавился от плена, поэтому парик и колготы у него оказались с собой на выступлении. Сам Костюшкин устал доказывать свою традиционную ориентацию. Певец давно женат и воспитывает троих сыновей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Вчера, 23:10
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