Стас Костюшкин поразил откровениями о "гей-рабстве"

Стас Костюшкин опубликовал на своей странице в Instagram видео с выступления, в котором он и его коллега по группе "Чай вдвоем" примерили женскую одежду. На исполнителей сразу же обрушилась волна критики. В скандальном номере артисты на самом деле пародировали образы из знаменитой комедии "В джазе только девушки".Хейтеры поинтересовались у Костюшкина, давно ли он сбежал из гей-рабства. Певец с иронией отнёсся к критике, и сообщил, что недавно избавился от плена, поэтому парик и колготы у него оказались с собой на выступлении. Сам Костюшкин устал доказывать свою традиционную ориентацию. Певец давно женат и воспитывает троих сыновей.