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Составлен рейтинг лучших фильмов ужасов

Представители сайта BuzzFeed создали список самых страшных фильмов ужасов, которые когда-либо появлялись на экранах. Так в рейтинге, который был опубликован вчера, указано 38 хоррор-картин.

Составлен рейтинг лучших фильмов ужасов


На первом месте оказался фильм «Коллекционер», который в 2009 году представил режиссер Маркус Данстэн. Картина рассказала о воре, который забрался в дом маньяка. Второе место отдали фильму «Женщина в черном», где главную роль сыграл Дэниэл Рэдклифф. Согласно сюжету, молодой представитель юриспруденции наталкивается на женщину-призрака, обитающую в старом доме. Третья строчка занята лентой «Зеркала». Стоит отметить, что она стала адаптацией южнокорейской версии «Зазеркалье».

В десятку лучших попали такие фильмы как «Кладбище домашних животных», «Взаперти», «Полтергейст», «Мгла», «Хеллоуин», «Проклятие» и «Незнакомцы». Также стоит выделить «Оно» 2014 года, «Оно» 1990 года, «Прочь», «Пила», «Спуск», «Изгоняющий дьявола», «Астрал», «У холмов есть глаза» и «Ребенок Розмари».

Известно, что рейтинг основан на отзывах пользователей Сети.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:00
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