Компания Honda разработает самую быструю газонокосилку в мире

Газонокосилку Mean Mower Mk.2 планируют наделить мотором с системой жидкого охлаждения ёмкостью 1,0 литра, который будет генерировать 192 "скакунов". С таким агрегатом у газонокосилки будет возможность разгоняться до 215 километров в час. Для сравнения максимальная скорость предыдущей модели газонокосилки Mean Mower была заявлена 209 километров в час.Отмечается, что в 2014 году модель Mean Mower Mk.1 установила рекорд по скорость в своём сегменте, в связи с чем и попала в книгу рекордов Гиннеса. В Испании на полигоне IDIADA журналисту удалось газонокосилку разогнать до 187,6 километра в час.