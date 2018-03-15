Компания Honda разработает самую быструю газонокосилку в мире
Компания Honda вместе со специалистами компании Team Dynamics разработает вторую «заряженную» версию газонокосилки Mean Mower. От прежней модели она будет отличаться более мощным силовым агрегатом, который разработчики позаимствуют у мотоцикла CBR1000R Fireblade.
Газонокосилку Mean Mower Mk.2 планируют наделить мотором с системой жидкого охлаждения ёмкостью 1,0 литра, который будет генерировать 192 "скакунов". С таким агрегатом у газонокосилки будет возможность разгоняться до 215 километров в час. Для сравнения максимальная скорость предыдущей модели газонокосилки Mean Mower была заявлена 209 километров в час.
Отмечается, что в 2014 году модель Mean Mower Mk.1 установила рекорд по скорость в своём сегменте, в связи с чем и попала в книгу рекордов Гиннеса. В Испании на полигоне IDIADA журналисту удалось газонокосилку разогнать до 187,6 километра в час.
Газонокосилку Mean Mower Mk.2 планируют наделить мотором с системой жидкого охлаждения ёмкостью 1,0 литра, который будет генерировать 192 "скакунов". С таким агрегатом у газонокосилки будет возможность разгоняться до 215 километров в час. Для сравнения максимальная скорость предыдущей модели газонокосилки Mean Mower была заявлена 209 километров в час.
Отмечается, что в 2014 году модель Mean Mower Mk.1 установила рекорд по скорость в своём сегменте, в связи с чем и попала в книгу рекордов Гиннеса. В Испании на полигоне IDIADA журналисту удалось газонокосилку разогнать до 187,6 километра в час.
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Добавил: Алина Вчера, 22:50