Galaxy S9+ дополнят специальным чехлом со встроенным аккумулятором
Смартфон Galaxy S9+ , который обладает аккумулятором с емкостью 3500 мАч, дополнят специальным чехлом компании ZeroLemon. Данная разработка имеет собственную батарею, которая продлит работу флагмана.
Известно, что емкость аккумулятора в чехле составляет 5200 мАч. Таким образом, согласно подсчетам специалистов, этой энергии хватит для дополнительных 30 часов звонков, 61 часа музыки, 18 часов видео и 12 часов игр. Как бы там ни было, тонное время работы смартфона при таком раскладе будет зависеть от режима работы аппаратного обеспечения. Тем не менее, автономность Galaxy S9+ должна вырасти вдвое.
Помимо своей основной функции ZeroLemon позволит защитить заднюю часть девайса от мелких повреждений и царапин. Чтобы пользователь всегда знал о состоянии заряда батареи, на корпусе чехла будет работать специальный индикатор.
Ориентировочная стоимость такого гаджета составляет 40 долларов.
Известно, что емкость аккумулятора в чехле составляет 5200 мАч. Таким образом, согласно подсчетам специалистов, этой энергии хватит для дополнительных 30 часов звонков, 61 часа музыки, 18 часов видео и 12 часов игр. Как бы там ни было, тонное время работы смартфона при таком раскладе будет зависеть от режима работы аппаратного обеспечения. Тем не менее, автономность Galaxy S9+ должна вырасти вдвое.
Помимо своей основной функции ZeroLemon позволит защитить заднюю часть девайса от мелких повреждений и царапин. Чтобы пользователь всегда знал о состоянии заряда батареи, на корпусе чехла будет работать специальный индикатор.
Ориентировочная стоимость такого гаджета составляет 40 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:40