Galaxy S9+ дополнят специальным чехлом со встроенным аккумулятором

Известно, что емкость аккумулятора в чехле составляет 5200 мАч. Таким образом, согласно подсчетам специалистов, этой энергии хватит для дополнительных 30 часов звонков, 61 часа музыки, 18 часов видео и 12 часов игр. Как бы там ни было, тонное время работы смартфона при таком раскладе будет зависеть от режима работы аппаратного обеспечения. Тем не менее, автономность Galaxy S9+ должна вырасти вдвое.Помимо своей основной функции ZeroLemon позволит защитить заднюю часть девайса от мелких повреждений и царапин. Чтобы пользователь всегда знал о состоянии заряда батареи, на корпусе чехла будет работать специальный индикатор.Ориентировочная стоимость такого гаджета составляет 40 долларов.