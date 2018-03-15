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На Duolingo запустили курс клингонского языка

Как сообщается на портале TechCrunch, на платформе по изучению языков Duolingo был открыт курс клингонского — искусственного языка, который был представлен во вселенной «Звездного пути». Стоит отметить, что разработчиком этого языка стал лингвист Марк Окранд.

На Duolingo запустили курс клингонского языка


Данный искусственный язык примечателен тем, что он обладает тщательно проработанной грамматической основой, а также заднеязычными и гортанными звуками. Помимо этого выделяется особый порядок слов в предложении. К примеру, дополнение — подлежащее — сказуемое. Такой порядок очень редко встречается в естественных диалектах.

Интересно, что в США даже работает Институт клингонского языка. Со времени его открытия в 1992 году специалисты перевели некоторые произведения Шекспира на клингонский язык и даже выдали несколько учебников. По слова Окранда, в мире только около сотни человек может свободно говорить на этом диалекте.

Курс Duolingo призван позволить всем желающим и фанатам вселенной «Звездных войн» изучить фонетику, грамматику и лексикон клингона. Обучение будут вести на английском языке.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:20
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