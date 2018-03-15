На Duolingo запустили курс клингонского языка

Данный искусственный язык примечателен тем, что он обладает тщательно проработанной грамматической основой, а также заднеязычными и гортанными звуками. Помимо этого выделяется особый порядок слов в предложении. К примеру, дополнение — подлежащее — сказуемое. Такой порядок очень редко встречается в естественных диалектах.Интересно, что в США даже работает Институт клингонского языка. Со времени его открытия в 1992 году специалисты перевели некоторые произведения Шекспира на клингонский язык и даже выдали несколько учебников. По слова Окранда, в мире только около сотни человек может свободно говорить на этом диалекте.Курс Duolingo призван позволить всем желающим и фанатам вселенной «Звездных войн» изучить фонетику, грамматику и лексикон клингона. Обучение будут вести на английском языке.