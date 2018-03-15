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Учёные: Люди должны дома ходить голышом

Учёные из США рекомендуют ходить дома голышом. По мнению специалистов, отсутствие белья и одежды положительно сказывается на интимном здоровье человека.

Учёные: Люди должны дома ходить голышом


Учёные провели исследование, показавшее, что лучшей домашней одеждой является её отсутствие. Специалисты рекомендуют ходить по дому голышом. Оказалось, что постоянное ношение нижнего белья может спровоцировать развитие заболеваний мочеполовой системы. Под запрет попадает также бельё из хлопка, так как эта ткань способствует образованию питательной среды для микроорганизмов.

Учёные установили, что, если человек часто ходит дома голым, это помогает восстановить кислотно-щелочной баланс организма. Кормящим мамам также стоит почаще освобождать своё тело от одежды. Такой простой способ позволит защититься от мастита и образования других воспалительных процессов в груди.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:35
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