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Дарья Пынзарь призналась, что очень любит жизнь

Экс-участница «Дом-2» Дарья Пынзарь рассказала, как начинается ее день на море и призналась, что ей никогда не скучно, так как она очень любит жизнь.

Дарья пишет, что раньше всех в ее семье встает младший сын Давидик, который тут же требует выйти на прогулку. Чтобы навестить всех кошек в округе.

Дарья Пынзарь призналась, что очень любит жизнь

Пынзарь сделала вывод, что Давид такой же кошатник как и она.

У ее старшего сына Артема программа другая – мальчик спит прямо до завтрака, и будить его идет вес семейство. Этим Тема похож на Пынзаря-старшего.

Дарья Пынзарь призналась, что очень любит жизнь

Сама Дарья «очень любит жизнь» и считает, что это «самое классное» в ней, ведь ей почти никогда не грустно и не скучно, причем она считает это не легкомыслием, а своим выбором.

Многие пользователи согласились с бывшей участницей телестройки, но отметили, что "жизнь прекрасна" когда есть деньги.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:30
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