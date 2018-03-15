Стоимость акций Сбербанка упала более чем на 4%

Эксперты называю несколько причин такого падения: обострение с Лондоном и ожидание новых, более срочных санкций из-за этого со стороны Евросоюза. Одновременно было объявлено о поддержке действий Лондона в отношении Москвы со стороны США. Кроме того, крупные инвесторы сокращают позиции в акциях, купив минимум российских акций с начала года.В результате подешевел на 10 копеек и рубль. Эксперты считают, что это не тенденция, а краткосрочная коррекция. Кроме того, это может быть признаком того, что падение свидетельствует о срочном выходе иностранных компаний из проектов с россиянами.