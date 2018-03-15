Стоимость акций Сбербанка упала более чем на 4%
Акции Сбербанка рухнули на 4,31%, установив своеобразный рекорд, который был установлен еще в 1998 году. Специалисты финансового рынка главными причинами этого называют обострение отношений с Великобританией из-за убийства бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Лондоне.
Эксперты называю несколько причин такого падения: обострение с Лондоном и ожидание новых, более срочных санкций из-за этого со стороны Евросоюза. Одновременно было объявлено о поддержке действий Лондона в отношении Москвы со стороны США. Кроме того, крупные инвесторы сокращают позиции в акциях, купив минимум российских акций с начала года.
В результате подешевел на 10 копеек и рубль. Эксперты считают, что это не тенденция, а краткосрочная коррекция. Кроме того, это может быть признаком того, что падение свидетельствует о срочном выходе иностранных компаний из проектов с россиянами.
Эксперты называю несколько причин такого падения: обострение с Лондоном и ожидание новых, более срочных санкций из-за этого со стороны Евросоюза. Одновременно было объявлено о поддержке действий Лондона в отношении Москвы со стороны США. Кроме того, крупные инвесторы сокращают позиции в акциях, купив минимум российских акций с начала года.
В результате подешевел на 10 копеек и рубль. Эксперты считают, что это не тенденция, а краткосрочная коррекция. Кроме того, это может быть признаком того, что падение свидетельствует о срочном выходе иностранных компаний из проектов с россиянами.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 22:10