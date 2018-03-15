Анастасия Костенко очаровала снимком со щенком

Молодая женщина написала, что малышке всего 1 месяц и 10 дней, но она уже отличается лаской, резвостью, аппетитом, желанием играть и кусать игрушки.Костенко-Тарасова интересуется у счастливых обладателей этой породы подробностями ухода за лабрадорами. Фолловеры поделились своими знаниями по уходу за щенками и рассказали, как они приучают своих домашних питомцев к туалету.Хейтеры отметили, что если Анастасия готовится стать мамой, то ей ни к чему было заводить еще и маленькую собаку, которая тоже требует много внимания.Впрочем, фанаты Костенко осадили недоброжелателей и в комментариях написали, что можно успевать и ребенка воспитывать и домашнее животное.