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Анастасия Костенко очаровала снимком со щенком

Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко поделилась в своем Instagram трогательным снимком со щенком.

Молодая женщина написала, что малышке всего 1 месяц и 10 дней, но она уже отличается лаской, резвостью, аппетитом, желанием играть и кусать игрушки.

Анастасия Костенко очаровала снимком со щенком

Костенко-Тарасова интересуется у счастливых обладателей этой породы подробностями ухода за лабрадорами. Фолловеры поделились своими знаниями по уходу за щенками и рассказали, как они приучают своих домашних питомцев к туалету.

Хейтеры отметили, что если Анастасия готовится стать мамой, то ей ни к чему было заводить еще и маленькую собаку, которая тоже требует много внимания.

Впрочем, фанаты Костенко осадили недоброжелателей и в комментариях написали, что можно успевать и ребенка воспитывать и домашнее животное.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:17
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