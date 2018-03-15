«Манчестер Сити» могут лишить возможности покупать игроков
Представители международной федерации футбола ФИФА решили продолжить расследование по делу английской команды «Манчестер Сити». Таким образом, клуб могут лишить возможности покупать игроков. Об этом указано в Telegraph.
По данным британского издания, у членов ФИФА появились новые сведение касательно ранее открытого расследования по делам «горожан». В начале прошлой осени сотрудники международной федерации футбола подтвердили слухи о том, что против команды все-таки ведут дело. В Telegraph пишут о том, что руководство «Манчестер Сити» подозревают в нарушении правил покупки молодых иностранцев.
Стоит отметить, что все началось с интервью футболистов Джорджа Дэвиса и Доминика Одуро, в котором они признались, что их начали подпускать к игре до наступления 18-летия. Данный факт в ФИФА могут счесть за нарушение правил.
Подобные запреты на себе ранее испытали такие клубы как «Реал», Атлетико» и «Барселона».
По данным британского издания, у членов ФИФА появились новые сведение касательно ранее открытого расследования по делам «горожан». В начале прошлой осени сотрудники международной федерации футбола подтвердили слухи о том, что против команды все-таки ведут дело. В Telegraph пишут о том, что руководство «Манчестер Сити» подозревают в нарушении правил покупки молодых иностранцев.
Стоит отметить, что все началось с интервью футболистов Джорджа Дэвиса и Доминика Одуро, в котором они признались, что их начали подпускать к игре до наступления 18-летия. Данный факт в ФИФА могут счесть за нарушение правил.
Подобные запреты на себе ранее испытали такие клубы как «Реал», Атлетико» и «Барселона».
Спорт
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:30