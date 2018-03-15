«Манчестер Сити» могут лишить возможности покупать игроков

По данным британского издания, у членов ФИФА появились новые сведение касательно ранее открытого расследования по делам «горожан». В начале прошлой осени сотрудники международной федерации футбола подтвердили слухи о том, что против команды все-таки ведут дело. В Telegraph пишут о том, что руководство «Манчестер Сити» подозревают в нарушении правил покупки молодых иностранцев.Стоит отметить, что все началось с интервью футболистов Джорджа Дэвиса и Доминика Одуро, в котором они признались, что их начали подпускать к игре до наступления 18-летия. Данный факт в ФИФА могут счесть за нарушение правил.Подобные запреты на себе ранее испытали такие клубы как «Реал», Атлетико» и «Барселона».