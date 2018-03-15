Сборная России по футболу спустилась на 63 место в рейтинге ФИФА

Стоит отметить, что за месяц Россия потеряла две позиции, при этом в феврале команда не проводила ни одного матча. Сейчас сборная РФ имеет в своем активе 531 очко. Примечательно, что сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии, которые являются соперниками российской команды на групповой стадии чемпионата мира 2018 года, занимают 22, 44 и 69 место соответственно.Что касается лидеров рейтинга, то в первой тройке оказались такие команды как сборная Германии, Бразилии и Португалии. В списке десяти лучших сборных числятся команды Аргентины, Бельгии, Польши, Испании, Швейцарии, Франции и Чили.