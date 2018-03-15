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Сборная России по футболу спустилась на 63 место в рейтинге ФИФА

Недавно был опубликован очередной месячный рейтинг сборных по версии ФИФА. Таким образом, стало известно, что сборная России оказалась на 63 месте.

Сборная России по футболу спустилась на 63 место в рейтинге ФИФА


Стоит отметить, что за месяц Россия потеряла две позиции, при этом в феврале команда не проводила ни одного матча. Сейчас сборная РФ имеет в своем активе 531 очко. Примечательно, что сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии, которые являются соперниками российской команды на групповой стадии чемпионата мира 2018 года, занимают 22, 44 и 69 место соответственно.

Что касается лидеров рейтинга, то в первой тройке оказались такие команды как сборная Германии, Бразилии и Португалии. В списке десяти лучших сборных числятся команды Аргентины, Бельгии, Польши, Испании, Швейцарии, Франции и Чили.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:10
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