Представлен обновленный лимузин Mercedes-Maybach Pullman

Длина лимузина Mercedes-Maybach Pullman составляет 6,5 метра, а его радиаторная решётка имеет сходство с классическим костюмом в полоску. Аналогичная решётка радиатора впервые появилась на концептуальной модели Vision Mercedes-Maybach 6. Кроме того «топовый» лимузин, поставлен на колёсные диски диаметром 20 дюймов, а в качестве дополнительной опции доступны две расцветки для кузова.В отделке салона автомобиля предлагается коричневый и серый цвет, а также комбинация бежевого с синим. Задняя часть салона отделена электрической перегородкой, здесь могут разместиться четыре пассажира. В оснащение лимузина входит аудиосистема, монитор с доступом к передней камере и другие опции.В качестве силовой установки Mercedes-Maybach Pullman выступает 12-цилиндровый агрегат объёмом 6,0 литра производительностью 630 лошадиных сил. До контрольной «сотки» лимузин разгоняется за 6,5 секунды.