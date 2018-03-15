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Представлен обновленный лимузин Mercedes-Maybach Pullman

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz продемонстрировал обновлённую модификацию лимузина Mercedes-Maybach Pullman. Автомобиль разработчики наделили решёткой радиатора от Mercedes-Maybach S-Class и интерьером в новых цветовых сочетаниях.

Представлен обновленный лимузин Mercedes-Maybach Pullman


Длина лимузина Mercedes-Maybach Pullman составляет 6,5 метра, а его радиаторная решётка имеет сходство с классическим костюмом в полоску. Аналогичная решётка радиатора впервые появилась на концептуальной модели Vision Mercedes-Maybach 6. Кроме того «топовый» лимузин, поставлен на колёсные диски диаметром 20 дюймов, а в качестве дополнительной опции доступны две расцветки для кузова.

В отделке салона автомобиля предлагается коричневый и серый цвет, а также комбинация бежевого с синим. Задняя часть салона отделена электрической перегородкой, здесь могут разместиться четыре пассажира. В оснащение лимузина входит аудиосистема, монитор с доступом к передней камере и другие опции.

В качестве силовой установки Mercedes-Maybach Pullman выступает 12-цилиндровый агрегат объёмом 6,0 литра производительностью 630 лошадиных сил. До контрольной «сотки» лимузин разгоняется за 6,5 секунды.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:00
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