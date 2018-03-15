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OnePlus 6 получит модем для гигабитной связи LTE 4G

Благодаря проверке бета-версии прошивки OxygenOS экспертам удалось узнать еще один интересный момент о смартфоне OnePlus 6. Так отмечается, что девайс получит модем беспроводной связи LTE 4G.

OnePlus 6 получит модем для гигабитной связи LTE 4G


Известно, что гигабитную связь такого стандарта смартфону обеспечит чип Snapdragon X20 LTE. Данный модем способен предоставить скорость работы в сети 4G на уровне 1 Гбит/сек, при этом выделяется возможность работы по стандарту LTE Cat.16. Исходя из этой информации, были сделаны выводы, что OnePlus 6 получит топовый процессор Snapdragon 845.

Примечательно, что чип Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц может разгонять обмен данными в сети 4G до показателя в 1,2 Гбит\сек, поэтому не совсем понятно, зачем производитель OnePlus 6 заведомо занизил отметки. Как бы там ни было, во многих регионах мира, в том числе и в России, люди не имеют возможности пользоваться такой скоростью передачи данных, поэтому для них особого значение этот показатель иметь не будет.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:55
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