OnePlus 6 получит модем для гигабитной связи LTE 4G
Благодаря проверке бета-версии прошивки OxygenOS экспертам удалось узнать еще один интересный момент о смартфоне OnePlus 6. Так отмечается, что девайс получит модем беспроводной связи LTE 4G.
Известно, что гигабитную связь такого стандарта смартфону обеспечит чип Snapdragon X20 LTE. Данный модем способен предоставить скорость работы в сети 4G на уровне 1 Гбит/сек, при этом выделяется возможность работы по стандарту LTE Cat.16. Исходя из этой информации, были сделаны выводы, что OnePlus 6 получит топовый процессор Snapdragon 845.
Примечательно, что чип Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц может разгонять обмен данными в сети 4G до показателя в 1,2 Гбит\сек, поэтому не совсем понятно, зачем производитель OnePlus 6 заведомо занизил отметки. Как бы там ни было, во многих регионах мира, в том числе и в России, люди не имеют возможности пользоваться такой скоростью передачи данных, поэтому для них особого значение этот показатель иметь не будет.
Известно, что гигабитную связь такого стандарта смартфону обеспечит чип Snapdragon X20 LTE. Данный модем способен предоставить скорость работы в сети 4G на уровне 1 Гбит/сек, при этом выделяется возможность работы по стандарту LTE Cat.16. Исходя из этой информации, были сделаны выводы, что OnePlus 6 получит топовый процессор Snapdragon 845.
Примечательно, что чип Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц может разгонять обмен данными в сети 4G до показателя в 1,2 Гбит\сек, поэтому не совсем понятно, зачем производитель OnePlus 6 заведомо занизил отметки. Как бы там ни было, во многих регионах мира, в том числе и в России, люди не имеют возможности пользоваться такой скоростью передачи данных, поэтому для них особого значение этот показатель иметь не будет.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:55