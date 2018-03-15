OnePlus 6 получит модем для гигабитной связи LTE 4G

Известно, что гигабитную связь такого стандарта смартфону обеспечит чип Snapdragon X20 LTE. Данный модем способен предоставить скорость работы в сети 4G на уровне 1 Гбит/сек, при этом выделяется возможность работы по стандарту LTE Cat.16. Исходя из этой информации, были сделаны выводы, что OnePlus 6 получит топовый процессор Snapdragon 845.Примечательно, что чип Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц может разгонять обмен данными в сети 4G до показателя в 1,2 Гбит\сек, поэтому не совсем понятно, зачем производитель OnePlus 6 заведомо занизил отметки. Как бы там ни было, во многих регионах мира, в том числе и в России, люди не имеют возможности пользоваться такой скоростью передачи данных, поэтому для них особого значение этот показатель иметь не будет.