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Эксперты рынка жилья: 90% жилых проектов в Москве и области станут проблемными

По мнению гендиректора НДВ Александра Хрусталёва, рынок жилья в ближайшее время испытает трудности из-за неправильного маркетинга. В результате, по его мнению, 90% новостроек останется не востребованными.

Александр Хрусталёв, гендиректор НДВ сказал, что в этом году абсолютное большинство строительных компаний испытают трудности продажей новостроек. По его мнению это произойдет из-за неправильной концепции, сложности при получении кредитов и неудобная локация. Специалист рынка называет более 1300 объектов из 1400 жилых объектов, что не будут востребованными.

Эксперты рынка жилья: 90% жилых проектов в Москве и области станут проблемными


Ранее Росстат опубликовал данные по падению темпов строительства в стране. По их данным снижение количества новостроек составило от 4% до 40%. Наихудший показатель был зафиксирован в Омской области, где падение зафиксировано до 41%. При этом, девелоперов у которых нет трудностей, почти не осталось — считает Александр Хрусталёв.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 19:55
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