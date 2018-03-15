Эксперты рынка жилья: 90% жилых проектов в Москве и области станут проблемными

Александр Хрусталёв, гендиректор НДВ сказал, что в этом году абсолютное большинство строительных компаний испытают трудности продажей новостроек. По его мнению это произойдет из-за неправильной концепции, сложности при получении кредитов и неудобная локация. Специалист рынка называет более 1300 объектов из 1400 жилых объектов, что не будут востребованными.Ранее Росстат опубликовал данные по падению темпов строительства в стране. По их данным снижение количества новостроек составило от 4% до 40%. Наихудший показатель был зафиксирован в Омской области, где падение зафиксировано до 41%. При этом, девелоперов у которых нет трудностей, почти не осталось — считает Александр Хрусталёв.