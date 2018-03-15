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Учёные: Мозг трансгендеров отличается от мозга обычных людей

Учёные из Бразилии провели исследования, в ходе которых были найдены различия в строении мозга трансгендеров и обычных людей. Размер структуры мозга, отвечающей за восприятие тела, оказался у трансгендеров больше.

Учёные: Мозг трансгендеров отличается от мозга обычных людей


Учёные окончили проведение масштабного проекта, изучающего особенности трансгендеров. В ходе исследования, специалисты провели МРТ-сканирование мозга 80 добровольцев, чей возраст составлял 18-49 лет. В эксперименте приняли участие цисгендерные и трансгендерные участники.

Учёные сообщают, что островковая доля мозга у трансгендеров больше, чем у цисгендерных людей. Специалисты полагают, что различие в том, как человек воспринимает свое тело, может закладываться ещё в утробе матери. Научная работа показала, что трансгендерность не является вопросом убеждений. У трансгендеров проявляются характеристики, приближающие их к полу, к которому они себя относят.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:50
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