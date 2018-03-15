Учёные: Мозг трансгендеров отличается от мозга обычных людей

Учёные окончили проведение масштабного проекта, изучающего особенности трансгендеров. В ходе исследования, специалисты провели МРТ-сканирование мозга 80 добровольцев, чей возраст составлял 18-49 лет. В эксперименте приняли участие цисгендерные и трансгендерные участники.Учёные сообщают, что островковая доля мозга у трансгендеров больше, чем у цисгендерных людей. Специалисты полагают, что различие в том, как человек воспринимает свое тело, может закладываться ещё в утробе матери. Научная работа показала, что трансгендерность не является вопросом убеждений. У трансгендеров проявляются характеристики, приближающие их к полу, к которому они себя относят.