Учёные: Мозг трансгендеров отличается от мозга обычных людей
Учёные из Бразилии провели исследования, в ходе которых были найдены различия в строении мозга трансгендеров и обычных людей. Размер структуры мозга, отвечающей за восприятие тела, оказался у трансгендеров больше.
Учёные окончили проведение масштабного проекта, изучающего особенности трансгендеров. В ходе исследования, специалисты провели МРТ-сканирование мозга 80 добровольцев, чей возраст составлял 18-49 лет. В эксперименте приняли участие цисгендерные и трансгендерные участники.
Учёные сообщают, что островковая доля мозга у трансгендеров больше, чем у цисгендерных людей. Специалисты полагают, что различие в том, как человек воспринимает свое тело, может закладываться ещё в утробе матери. Научная работа показала, что трансгендерность не является вопросом убеждений. У трансгендеров проявляются характеристики, приближающие их к полу, к которому они себя относят.
Учёные окончили проведение масштабного проекта, изучающего особенности трансгендеров. В ходе исследования, специалисты провели МРТ-сканирование мозга 80 добровольцев, чей возраст составлял 18-49 лет. В эксперименте приняли участие цисгендерные и трансгендерные участники.
Учёные сообщают, что островковая доля мозга у трансгендеров больше, чем у цисгендерных людей. Специалисты полагают, что различие в том, как человек воспринимает свое тело, может закладываться ещё в утробе матери. Научная работа показала, что трансгендерность не является вопросом убеждений. У трансгендеров проявляются характеристики, приближающие их к полу, к которому они себя относят.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:50