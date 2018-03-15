Deepcool анонсировала новую систему охлаждения для архитектуры AMD и Intel

По конструкции Frostwin LED напоминает бутерброд, поскольку вся система охлаждения сложена из двух частей. В каждой части имеется радиатор и вентилятор. Один из вентиляторов работает на уровне 900-1800 оборотов в минуту, а второй – 1600 об/мин, при этом уровень шума от работы активных элементов охлаждения составляет 17,8-19 дБА.От каждого радиатора отведено по четыре трубки, которые также крепятся к теплоотводящей пластине, контактирующей с процессором. Отмечается, что Deepcool Frostwin LED обладает технологией Core Touch Technology , которая поможет кулеру эффективнее справляться с поставленной задачей. В качестве приятного дополнения имеется светодиодная подсветка.Размеры устройства 102 × 121 × 142 мм, а его вес 740 граммов.