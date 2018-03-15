Евгения Феофилактова порадовала фанатов комплектом нижнего белья

В комментарии к снимку Евгения отметила, что «редко к кому-то прислушивается. Даже к тем, кого любит и уважает». Молодая женщина уверена, что если делать что-то по чужой указке, то можно потерять себя.Мнения фолловеров по этому поводу разделились, так как часть подписчиков считает слова Феофилактовой полностью справедливыми, а другая часть уверена, что нужно не только слушать, что говорят другие, но и делать.Впрочем, многие пользователи вообще не обратили внимания на «умные мысли» Феофилактовой, а рассмотрели лишь богатое нижнее белье и стройные формы самой Евгении.