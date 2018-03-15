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Евгения Феофилактова порадовала фанатов комплектом нижнего белья

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» порадовала своих поклонников шикарным телом в не менее роскошном нижнем белье, а заодно поделилась и собственными «умными» мыслями.

В комментарии к снимку Евгения отметила, что «редко к кому-то прислушивается. Даже к тем, кого любит и уважает». Молодая женщина уверена, что если делать что-то по чужой указке, то можно потерять себя.

Евгения Феофилактова порадовала фанатов комплектом нижнего белья

Мнения фолловеров по этому поводу разделились, так как часть подписчиков считает слова Феофилактовой полностью справедливыми, а другая часть уверена, что нужно не только слушать, что говорят другие, но и делать.

Евгения Феофилактова порадовала фанатов комплектом нижнего белья

Впрочем, многие пользователи вообще не обратили внимания на «умные мысли» Феофилактовой, а рассмотрели лишь богатое нижнее белье и стройные формы самой Евгении.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:39
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