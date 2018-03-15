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В «новой Москве» построят интернат для пожилых москвичей

В «новой Москве» планируется возведение интерната, предназначенного для пожилых российских жителей.

В «новой Москве» построят интернат для пожилых москвичей

В ТиНАО поблизости села Покровское собираются возвести дом-интернат специально для пожилых москвичей. Сергей Кузнецов, являющийся главным московским архитектором, рассказал, что общая площадь постройки достигнет около восьми тысяч метров квадратных. Кузнецова заметил, что в интернете проживать смогут сто пятьдесят человек. Данный интернат должны построить в Вороновском, вблизи села Покровское. Это здание будет иметь три основных блока разной этажности. В плане они образуют букву H. Подопечные интерната жить будут в южном крыле, а также северном крыле. Центральная часть комплекса включает помещения администрации, общие зоны, столовую, ЛФК.

Площадка перед входом выполнят в виде пандуса, имеющего небольшой уклон, облицованного нескользящей гранитной плиткой. Данный комплекс выполнят в неоклассическом стиле.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:35
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