В «новой Москве» построят интернат для пожилых москвичей

В ТиНАО поблизости села Покровское собираются возвести дом-интернат специально для пожилых москвичей. Сергей Кузнецов, являющийся главным московским архитектором, рассказал, что общая площадь постройки достигнет около восьми тысяч метров квадратных. Кузнецова заметил, что в интернете проживать смогут сто пятьдесят человек. Данный интернат должны построить в Вороновском, вблизи села Покровское. Это здание будет иметь три основных блока разной этажности. В плане они образуют букву H. Подопечные интерната жить будут в южном крыле, а также северном крыле. Центральная часть комплекса включает помещения администрации, общие зоны, столовую, ЛФК.Площадка перед входом выполнят в виде пандуса, имеющего небольшой уклон, облицованного нескользящей гранитной плиткой. Данный комплекс выполнят в неоклассическом стиле.