Ольга Рапунцель обвинила сестру в злоупотреблении алкоголем

Рапунцель-старшая обвиняет младшую в частом употреблении горячительных напитков и отсутствии над собой контроля, в том числе и до появления на телепроекте «Дом-2». По мнению участницы, именно совместное распитие «виноградного сока» и привело Алену в отношения и постель с Ильей Яббаровым.Быть может, зная слабость своей сестры, Ольга и была против её пребывания на реалити-шоу «Дом-2». Ведь всем известно, что как раз место «женщины, склонной к возлияниям», на Поляне временно свободно.Приготовила новую репутацию для младшей сестрицы или же, на самом деле, волнуется и переживает Оля о том, что, если ярлык «пьянчужки» приклеится к Алене, как это ранее случилось с Либерж Кпадону и Машей Кохно, то с этим бременем идти не только по эфирам «Дома-2», но и по дальнейшей жизни.К тому же, под напором телезрителей Майя Донцова отказалась от горячительного на одном из ток-шоу. Пришлось приглашать нарколога на поляну «Дома-2», а значит, у Алены есть возможность изменить ситуацию.