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Ольга Рапунцель обвинила сестру в злоупотреблении алкоголем

Гладкими отношения сестер Рапунцель, не назовешь, а потому, возмущенная воссоединением Алены с Ильей Яббаровым, Ольга считает, что родственница сделала это в нетрезвом виде.

Рапунцель-старшая обвиняет младшую в частом употреблении горячительных напитков и отсутствии над собой контроля, в том числе и до появления на телепроекте «Дом-2». По мнению участницы, именно совместное распитие «виноградного сока» и привело Алену в отношения и постель с Ильей Яббаровым.

Ольга Рапунцель обвинила сестру в злоупотреблении алкоголем

Быть может, зная слабость своей сестры, Ольга и была против её пребывания на реалити-шоу «Дом-2». Ведь всем известно, что как раз место «женщины, склонной к возлияниям», на Поляне временно свободно.

Приготовила новую репутацию для младшей сестрицы или же, на самом деле, волнуется и переживает Оля о том, что, если ярлык «пьянчужки» приклеится к Алене, как это ранее случилось с Либерж Кпадону и Машей Кохно, то с этим бременем идти не только по эфирам «Дома-2», но и по дальнейшей жизни.

К тому же, под напором телезрителей Майя Донцова отказалась от горячительного на одном из ток-шоу. Пришлось приглашать нарколога на поляну «Дома-2», а значит, у Алены есть возможность изменить ситуацию.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:17
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