Зрители считают, что Саймона Марданшина нужно срочно «отлучать» от Лены Хроминой

Зрители отмечают, что это самая «тошнотворная и мрачная» пара за всю историю проекта.Пользователи бьют тревогу и пишут, что для Лены и Сэма нужно срочно задействовать психиатрические службы, «пока они не переувечили друг друга и сами умом не тронулись».Зрители переживают, что даже если эти скандальные участники выживут и даже помирившись поженятся и родят ребенка, то их дальнейшие сцены насилия и рукоприкладства будут проходить уже при детях.Так как и Марданшина и у Хроминой «отсутствуют тормоза», то пора их разводить по углам» иначе организаторы шоу могут доиграться до беды.