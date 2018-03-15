Минздрав предложил запретить кальяны в российских гостиницах
Представителями Минздрава отмечается, что во все исполнительные власти и федеральные органы были направлены поправки, запрещающие использование кальяна, трубок, сигаретной бумаги в российских гостиницах.
Таким образом, собираются ужесточить действующий антитабачный закон. Введение такого запрета в гостиницах, ресторанах, кафе планируют с первого января будущего года. Минздрав в 1 версии документа предложил выдвинуть запрет на кальяны именно в учреждениях общественного питания. Минтруда согласовало уже данный проект, и не выдвинуло к нему замечаний. Аэропорт Шереметьево в преддверии футбольного чемпионата откроет ряд утепленных мест, предназначенных для курения. Курилки разместятся вне основного аэровокзального комплекса. При этом закрытые павильоны установят на улице в существующих местах, предназначенных для курения.
До сегодня ограничения на кальяны не распространялись, однако новое законодательство должно их запретить.
Таким образом, собираются ужесточить действующий антитабачный закон. Введение такого запрета в гостиницах, ресторанах, кафе планируют с первого января будущего года. Минздрав в 1 версии документа предложил выдвинуть запрет на кальяны именно в учреждениях общественного питания. Минтруда согласовало уже данный проект, и не выдвинуло к нему замечаний. Аэропорт Шереметьево в преддверии футбольного чемпионата откроет ряд утепленных мест, предназначенных для курения. Курилки разместятся вне основного аэровокзального комплекса. При этом закрытые павильоны установят на улице в существующих местах, предназначенных для курения.
До сегодня ограничения на кальяны не распространялись, однако новое законодательство должно их запретить.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:20