Евгения Феофилактова ищет хорошего дизайнера для ремонта

Звезда телестройки обратилась к фанатам с просьбой посоветовать ей хорошего дизайнера для ремонта. Евгения сообщила, что если у кого-то из подписчиков есть хороший специалист с чувством вкуса и стиля, то она была бы рада оказанной помощи. Девушка написала, что все интересные предложения она с удовольствием рассмотрит, а прислать их можно ей лично в Директ.Стоит отметить, что поклонники сразу же оценили ее фотографию «на отлично», написав множество комплиментов и теплых слов. А также начали присылать ей ссылки на странички профессиональных дизайнеров.