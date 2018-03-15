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Евгения Феофилактова ищет хорошего дизайнера для ремонта

Бывшая участница скандально известной телестройки «Дом-2» Евгения Феофилактова опубликовала в своем Инстаграм новый снимок, в описании которого обратилась к своим поклонникам.

Евгения Феофилактова ищет хорошего дизайнера для ремонта

Звезда телестройки обратилась к фанатам с просьбой посоветовать ей хорошего дизайнера для ремонта. Евгения сообщила, что если у кого-то из подписчиков есть хороший специалист с чувством вкуса и стиля, то она была бы рада оказанной помощи. Девушка написала, что все интересные предложения она с удовольствием рассмотрит, а прислать их можно ей лично в Директ.

Стоит отметить, что поклонники сразу же оценили ее фотографию «на отлично», написав множество комплиментов и теплых слов. А также начали присылать ей ссылки на странички профессиональных дизайнеров.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:03
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