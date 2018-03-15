Свыше 12 000 единиц спецтехники задействовано в уборке снега в Москве

Ликвидацией последствий снегопада на территории российской столицы занимаются более 12 000 экземпляров специальной техники. Снег счищают с тротуаров, дорог, улиц. Потом всё обрабатывается противогололедными веществами. Коммунальные службы следят за механизированными, ручными работами, касающимися расчистки пешеходных зон, а также подходов к метро, остановкам общественного транспорта, станциям МЦК. Также они расчищают территории поблизости объектов социальной сферы, потребительского рынка. Для сплошного прометания автодорог, объектов дорожного хозяйства, техника будет ещё раз выпущена в 16:00.Вследствие снегопада дорожные службы Подмосковья были переведены на усиленный режим работы. За минувшие сутки больше тысячи единиц спецтехники выпустили на дороги Московской области.