Свыше 12 000 единиц спецтехники задействовано в уборке снега в Москве
В Москве за 1-ую половину четверга выпало 6-ть сантиметров снега. Сугробы к пятнице могут стать выше уже на десять сантиметров.
Ликвидацией последствий снегопада на территории российской столицы занимаются более 12 000 экземпляров специальной техники. Снег счищают с тротуаров, дорог, улиц. Потом всё обрабатывается противогололедными веществами. Коммунальные службы следят за механизированными, ручными работами, касающимися расчистки пешеходных зон, а также подходов к метро, остановкам общественного транспорта, станциям МЦК. Также они расчищают территории поблизости объектов социальной сферы, потребительского рынка. Для сплошного прометания автодорог, объектов дорожного хозяйства, техника будет ещё раз выпущена в 16:00.
Вследствие снегопада дорожные службы Подмосковья были переведены на усиленный режим работы. За минувшие сутки больше тысячи единиц спецтехники выпустили на дороги Московской области.
Ликвидацией последствий снегопада на территории российской столицы занимаются более 12 000 экземпляров специальной техники. Снег счищают с тротуаров, дорог, улиц. Потом всё обрабатывается противогололедными веществами. Коммунальные службы следят за механизированными, ручными работами, касающимися расчистки пешеходных зон, а также подходов к метро, остановкам общественного транспорта, станциям МЦК. Также они расчищают территории поблизости объектов социальной сферы, потребительского рынка. Для сплошного прометания автодорог, объектов дорожного хозяйства, техника будет ещё раз выпущена в 16:00.
Вследствие снегопада дорожные службы Подмосковья были переведены на усиленный режим работы. За минувшие сутки больше тысячи единиц спецтехники выпустили на дороги Московской области.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:05