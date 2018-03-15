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Роструд запустил российский аналог LinkedIn

В России запущен аналог соцсети LinkedIn, который предназначен для деловых контактов. Проект называется Skillsnet. По словам руководителя Роструда Всеволода Вуколова, данный сервис позволит выбрать работодателя, место обучения/стажировки.

Роструд запустил российский аналог LinkedIn

Вуколов отмечает, что сегодня запускается сеть деловых контактов Skillsnet. Отечественная сеть позволит с учетом административного, технического, информационного потенциала быть представленным более эффектней, чтобы устроиться в России на работу. По словам руководителя Роструда актуальность проекта не уменьшится, даже если в Россию вернется LinkedIn. Сервис в будущем позволит пройти россиянам полный процесс трудоустройства, включая также подписание договора. Площадку на протяжении года дополнят мессенджер, а также мобильное приложение.

Соцсеть Linkedin Роскомнадзор заблокировал в позапрошлом году. Данный сервис нарушил закон хранения персональных данных россиян.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:00
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