Роструд запустил российский аналог LinkedIn

Вуколов отмечает, что сегодня запускается сеть деловых контактов Skillsnet. Отечественная сеть позволит с учетом административного, технического, информационного потенциала быть представленным более эффектней, чтобы устроиться в России на работу. По словам руководителя Роструда актуальность проекта не уменьшится, даже если в Россию вернется LinkedIn. Сервис в будущем позволит пройти россиянам полный процесс трудоустройства, включая также подписание договора. Площадку на протяжении года дополнят мессенджер, а также мобильное приложение.Соцсеть Linkedin Роскомнадзор заблокировал в позапрошлом году. Данный сервис нарушил закон хранения персональных данных россиян.