В сеть выложили фотографии салона нового Kia Quoris
Накануне в сеть выложили фотографии салона нового южнокорейского автомобиля Kia Quoris. Новинка сможет похвастаться большим дисплеем мультимедийной системы, полностью цифровой приборной панелью и кожаной отделкой.
Ранее были представлены тизеры с изображением экстерьера флагманского седана Kia Quoris, а сейчас в сеть выложили снимки интерьера новинки. Как уже сообщалось, официальная презентация автомобиля состоится в апреле этого года.
На обнародованных компьютерных изображениях салон новинки выглядит более роскошным, здесь появилась отделка из высококачественных материалов. В частности, в интерьере присутствует большое количество кожи, много дерева и полированного алюминия.
За счёт цифровой приборной панели и фирменного мультимедийного комплекса в салоне Kia Quoris исчезнет большинство клавиш. Также в салоне присутствует интеллектуальное освещение и специальные датчики приближения.
Ранее были представлены тизеры с изображением экстерьера флагманского седана Kia Quoris, а сейчас в сеть выложили снимки интерьера новинки. Как уже сообщалось, официальная презентация автомобиля состоится в апреле этого года.
На обнародованных компьютерных изображениях салон новинки выглядит более роскошным, здесь появилась отделка из высококачественных материалов. В частности, в интерьере присутствует большое количество кожи, много дерева и полированного алюминия.
За счёт цифровой приборной панели и фирменного мультимедийного комплекса в салоне Kia Quoris исчезнет большинство клавиш. Также в салоне присутствует интеллектуальное освещение и специальные датчики приближения.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:50