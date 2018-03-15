В сеть выложили фотографии салона нового Kia Quoris

Ранее были представлены тизеры с изображением экстерьера флагманского седана Kia Quoris, а сейчас в сеть выложили снимки интерьера новинки. Как уже сообщалось, официальная презентация автомобиля состоится в апреле этого года.На обнародованных компьютерных изображениях салон новинки выглядит более роскошным, здесь появилась отделка из высококачественных материалов. В частности, в интерьере присутствует большое количество кожи, много дерева и полированного алюминия.За счёт цифровой приборной панели и фирменного мультимедийного комплекса в салоне Kia Quoris исчезнет большинство клавиш. Также в салоне присутствует интеллектуальное освещение и специальные датчики приближения.