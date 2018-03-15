Учёные: На что могут указывать пятна на ногтях

О наличии меланонихии могут свидетельствовать пятна на ногтях. По своему внешнему виду образование напоминает родинку. Стоит заметить, что если подобное проявляется при родах, то беспокоиться не о чем, однако если у взрослого человека образовалась точка и затем она начинает расти, то это повод побеспокоиться и обратиться к специалисту, поскольку это может указывать на опухоль, которую нужно удалить в срочном порядке.Если на ногтях имеются небольшие белые пятна, то это говорит о наличии грибка. Желто-коричневые пятна могут говорить о наличии кожных заболеваний, например, псориаза. При подобных проблемах нужно показаться специалисту и лечить специальными процедурами, однако большинство проблем берут своё начало изнутри организма, поэтому необходимо поддерживать своё здоровье, правильно питаясь.