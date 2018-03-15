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В Сети обсуждают невесту Дмитрия Борисова

Дмитрий Борисов предпочитает не рассказывать касательно своей личной жизни. На днях ведущий шоу «Пусть говорят» обнародовал фото с красивой незнакомкой. Снимок произвёл настоящий фурор в Сети.

В Сети обсуждают невесту Дмитрия Борисова

Интерес фанатов к личной жизни Дмитрия Борисова достаточно высок, однако сам ведущий не спешит афишировать о своих отношениях. В своём микроблоге звезда телеэкрана делится публикациями с отдыха в различных странах, а также с мамой и бабушкой. Особенное место в фотоотчётах Дмитрия занимают фото с любимой собакой, однако с девушками снимков он не выставлял.

Недавно Борисов обнародовал публикацию, на которой он запечатлён с красивой девушкой, что привело к бурным обсуждениям среди его фанатов. В сети поклонники ведущего начали догадываться, кем же приходится ведущему данная молодая особа. Публикация в течение двадцати одного часа сумела собрать более 7 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 160 комментариев от фолловеров знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:35
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