В Сети обсуждают невесту Дмитрия Борисова

Интерес фанатов к личной жизни Дмитрия Борисова достаточно высок, однако сам ведущий не спешит афишировать о своих отношениях. В своём микроблоге звезда телеэкрана делится публикациями с отдыха в различных странах, а также с мамой и бабушкой. Особенное место в фотоотчётах Дмитрия занимают фото с любимой собакой, однако с девушками снимков он не выставлял.Недавно Борисов обнародовал публикацию, на которой он запечатлён с красивой девушкой, что привело к бурным обсуждениям среди его фанатов. В сети поклонники ведущего начали догадываться, кем же приходится ведущему данная молодая особа. Публикация в течение двадцати одного часа сумела собрать более 7 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 160 комментариев от фолловеров знаменитости.