В Якутии АН-12 рассыпал на взлетной полосе золотые слитки

Сообщается, что поломка АН-12, принадлежащего аэрокомпании «Нимбус», возникла из-за оторвавшейся створки люка, так как груз был закреплен неправильно. По этой причине экипажем судна было принято решение возвращаться назад в якутский аэропорт, где они дозаправлялись, чтобы долететь до конечной цели – в Красноярск.Дабы уберечь народное достояние от народа, территория драгоценной россыпи была тут же оцеплена бдительными органами правопорядка, а в самом аэропорту в данное время повысился контроль полиции.Инцидент произошел сегодня днем 15 марта. В данное время судно находится в аэропорту Маган. Правоохранительные органы занимаются проверкой причин случившегося.