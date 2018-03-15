В Якутии АН-12 рассыпал на взлетной полосе золотые слитки
Согласно информации местной прессы, в Якутии самолет АН-12 потерял драгоценный в буквальном смысле груз. Оказалось, что на борту воздушного судна находились драгметаллы: золото и платина общей массой около 9 тысяч килограмм, часть которых рассыпалась прямо на взлетной полосе.
Сообщается, что поломка АН-12, принадлежащего аэрокомпании «Нимбус», возникла из-за оторвавшейся створки люка, так как груз был закреплен неправильно. По этой причине экипажем судна было принято решение возвращаться назад в якутский аэропорт, где они дозаправлялись, чтобы долететь до конечной цели – в Красноярск.
Дабы уберечь народное достояние от народа, территория драгоценной россыпи была тут же оцеплена бдительными органами правопорядка, а в самом аэропорту в данное время повысился контроль полиции.
Инцидент произошел сегодня днем 15 марта. В данное время судно находится в аэропорту Маган. Правоохранительные органы занимаются проверкой причин случившегося.
Сообщается, что поломка АН-12, принадлежащего аэрокомпании «Нимбус», возникла из-за оторвавшейся створки люка, так как груз был закреплен неправильно. По этой причине экипажем судна было принято решение возвращаться назад в якутский аэропорт, где они дозаправлялись, чтобы долететь до конечной цели – в Красноярск.
Дабы уберечь народное достояние от народа, территория драгоценной россыпи была тут же оцеплена бдительными органами правопорядка, а в самом аэропорту в данное время повысился контроль полиции.
Инцидент произошел сегодня днем 15 марта. В данное время судно находится в аэропорту Маган. Правоохранительные органы занимаются проверкой причин случившегося.
Происшествия
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 16:35