АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018

В Якутии АН-12 рассыпал на взлетной полосе золотые слитки

Согласно информации местной прессы, в Якутии самолет АН-12 потерял драгоценный в буквальном смысле груз. Оказалось, что на борту воздушного судна находились драгметаллы: золото и платина общей массой около 9 тысяч килограмм, часть которых рассыпалась прямо на взлетной полосе.

В Якутии АН-12 рассыпал на взлетной полосе золотые слитки


Сообщается, что поломка АН-12, принадлежащего аэрокомпании «Нимбус», возникла из-за оторвавшейся створки люка, так как груз был закреплен неправильно. По этой причине экипажем судна было принято решение возвращаться назад в якутский аэропорт, где они дозаправлялись, чтобы долететь до конечной цели – в Красноярск.

Дабы уберечь народное достояние от народа, территория драгоценной россыпи была тут же оцеплена бдительными органами правопорядка, а в самом аэропорту в данное время повысился контроль полиции.

Инцидент произошел сегодня днем 15 марта. В данное время судно находится в аэропорту Маган. Правоохранительные органы занимаются проверкой причин случившегося.
Происшествия
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 16:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Южная Корея начала разработку многоразовой
Ольга Бузова шокировала поклонников своим рабочим
В начале апреля к МКС полетит корабль SpaceX
New Horizons отправится к объекту Ultima Thule в
В Сети появились рендеры обновленного Alfa Romeo
Учёные: Люди должны дома ходить голышом
Составлен рейтинг производителей, компьютеры
Компания «КАМАЗ» продолжает отказываться от
В Челябинске появилось объявление о продаже
Представлена новая одноплатная система Raspberry
Hyundai Tucson подорожал на 10 000 рублей
В Сети появились изображения Nokia 9
Playsam разработана серия деревянных копий
Анастасия Костенко опубликовала фото без
Новый военный внедорожник для военных собрали в
Ляйсан Утяшева трогательно поздравила мужа с днём
В Якутии АН-12 рассыпал на взлетной полосе
Дарья Пынзарь призналась, что очень любит жизнь
На шпионских фото нового Roewe Marvel X виден
Виктория Дайнеко прилетела в Санкт-Петербург на
Анастасия Костенко очаровала снимком со щенком
Huawei P20 засветился в бенчмарке Geekbench
На авторынок выходит новый внедорожник Haval H4
Ольга Бузова анонсировала спектакль в Воронеже
Старшая дочь Веры Глаголевой опубликовала в Сети
Минпромторг расширил перечень роскошных авто
Иран допустил досрочный выход России из сделки
Евгения Феофилактова порадовала фанатов
В московских аэропортах задержали и отменили
Илья Яббаров и Алена Савкина пиарятся за счет
Просмотреть все новости