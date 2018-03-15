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Донателла Версаче решила отказаться от использования натурального меха

Донателла Версаче, являющаяся основательницей итальянского дома моды Versace, вынесла решение, согласно которому она отказывается пользоваться натуральными мехами непосредственно для изготовления собственных коллекций модной одежды, а также аксессуаров.

Донателла Версаче решила отказаться от использования натурального меха

Всемирно известным итальянским дизайнером-модельером Донателлой Версаче в рамках проведения очередного интервью, было объявлено представителям средств массовой информации, что она не желает больше создавать собственные коллекции одежды, а также аксессуары из меха различных убитых животных. По её мнению неправильно, что из-за современной моды ежедневно гибнут тысячи невинных существ. Человечество того не замечая, уничтожает живую природу, животных, среди которых многие виды находятся уже на грани вымирания.

К такому решению также пришли другие дизайнерские модные бренды: Gucci, Ralph Lauren, Hugo Boss, Calvin Klein, Armani, Jimmy Choo, Michael Kors.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:30
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