Хейтеры считают, что Ольга Бузова сама покупает себе дорогие подарки
Знаменитая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова периодически хвалится дорогими подарками от загадочных поклонников, однако при этом она не перестает всячески напоминать о своем одиночестве.
Так и сейчас, теледива опубликовала в своем микроблоге новую фотографию и при этом задала вопрос: «Не понимаю, куда смотрят мужчины?»
Стало быть, по словам Бузовой, мужчины совсем её не замечают. Вот только кто тогда преподносит ей все эти дорогостоящие подарки, которыми она зачастую хвастается в Инстаграме?
Хейтеры предположили, что она покупает их себе сама, ведь мужчины совершенно не обращают на неё внимания. К слову, нашлись и те, кто предположил, что все презенты ей дарят женщины.
Так и сейчас, теледива опубликовала в своем микроблоге новую фотографию и при этом задала вопрос: «Не понимаю, куда смотрят мужчины?»
Стало быть, по словам Бузовой, мужчины совсем её не замечают. Вот только кто тогда преподносит ей все эти дорогостоящие подарки, которыми она зачастую хвастается в Инстаграме?
Хейтеры предположили, что она покупает их себе сама, ведь мужчины совершенно не обращают на неё внимания. К слову, нашлись и те, кто предположил, что все презенты ей дарят женщины.