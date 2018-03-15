Хейтеры считают, что Ольга Бузова сама покупает себе дорогие подарки

Так и сейчас, теледива опубликовала в своем микроблоге новую фотографию и при этом задала вопрос: «Не понимаю, куда смотрят мужчины?»Стало быть, по словам Бузовой, мужчины совсем её не замечают. Вот только кто тогда преподносит ей все эти дорогостоящие подарки, которыми она зачастую хвастается в Инстаграме?Хейтеры предположили, что она покупает их себе сама, ведь мужчины совершенно не обращают на неё внимания. К слову, нашлись и те, кто предположил, что все презенты ей дарят женщины.