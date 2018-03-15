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Хейтеры считают, что Ольга Бузова сама покупает себе дорогие подарки

Знаменитая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова периодически хвалится дорогими подарками от загадочных поклонников, однако при этом она не перестает всячески напоминать о своем одиночестве.

Хейтеры считают, что Ольга Бузова сама покупает себе дорогие подарки

Так и сейчас, теледива опубликовала в своем микроблоге новую фотографию и при этом задала вопрос: «Не понимаю, куда смотрят мужчины?»

Стало быть, по словам Бузовой, мужчины совсем её не замечают. Вот только кто тогда преподносит ей все эти дорогостоящие подарки, которыми она зачастую хвастается в Инстаграме?

Хейтеры предположили, что она покупает их себе сама, ведь мужчины совершенно не обращают на неё внимания. К слову, нашлись и те, кто предположил, что все презенты ей дарят женщины.

Хейтеры считают, что Ольга Бузова сама покупает себе дорогие подарки
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:49
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