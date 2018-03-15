Бывшая участница «Дома-2» Лиза Полыгалова решила восстановить свои занятия по вокалу

«Молодец! Виден прогресс. И спето душевно, трогает. Прослушала несколько раз», «Ой как классно.. я и не думала, что Лиза так прекрасно поет», - написали фанаты бывшей участницы «Дома-2».

В кадре Елизавета Полыгалова исполнила кавер на известную песню Кати IOWA под названием «Одно и тоже». Стоит отметить, что поклонники с удовольствием оценили старания девушки.В комментариях к публикации подписчики звезды телестройки написали множество положительных отзывов, отметив, что Лиза очень хорошо поет, а главное душевно.