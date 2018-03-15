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Учёные: Женщинам с тяжёлыми месячными нужно обратиться в больницу

По статистике, порядка 25 процентов женщин страдает от тяжёлых месячных, однако мало кто из них обращается к врачу. Учёные уверенны, что с этой проблемой нужно бороться, а не закрывать на неё глаза.

Учёные: Женщинам с тяжёлыми месячными нужно обратиться в больницу


Порой тяжёлые месячные могут свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваниях у женщины. Именно по этой причине учёные советуют обращаться в больницу и проходить обследование и сканирование всего тела. Дело в том, что слишком болезненные менструальные циклы, сопровождающиеся большой кровопотерей, могут привести к бесплодию. Кроме того, существует вероятность развития синдрома поликистоза яичников, что влияет на фертильность женщины. При данном заболевании увеличиваются яичники и производится слишком много гормонов.

В настоящее время многие женщины говорят, что врачи всё меньше обращают внимание на серьёзность этого вопроса, однако по мнению учёных, это не должно позволять самим женщинам легкомысленно подходить к проблеме тяжёлых месячных. Необходимо беречь себя и во время этого непростого периода как модно меньше нагружать себя физически.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 19:20
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