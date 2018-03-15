Учёные: Женщинам с тяжёлыми месячными нужно обратиться в больницу

Порой тяжёлые месячные могут свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваниях у женщины. Именно по этой причине учёные советуют обращаться в больницу и проходить обследование и сканирование всего тела. Дело в том, что слишком болезненные менструальные циклы, сопровождающиеся большой кровопотерей, могут привести к бесплодию. Кроме того, существует вероятность развития синдрома поликистоза яичников, что влияет на фертильность женщины. При данном заболевании увеличиваются яичники и производится слишком много гормонов.В настоящее время многие женщины говорят, что врачи всё меньше обращают внимание на серьёзность этого вопроса, однако по мнению учёных, это не должно позволять самим женщинам легкомысленно подходить к проблеме тяжёлых месячных. Необходимо беречь себя и во время этого непростого периода как модно меньше нагружать себя физически.