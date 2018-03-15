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В московских аэропортах задержали и отменили около сорока рейсов

В четверг пятнадцатого марта вследствие погодных условий на территории Москвы задерживаются свыше тридцати рейсов.

В московских аэропортах задержали и отменили около сорока рейсов

Касательно этого свидетельствует информация онлайн-табло аэропортов московского авиационного узла. Имеются данные, что в аэропорту Шереметьево сегодня задерживаются свыше десяти рейсов. При этом несколько рейсов отменили. В Домодедово задерживаются свыше двадцать рейсов, около десяти отменили. Во Внуково задерживаются несколько рейсов. Согласно информации портала Flightradar, рейсы на вылет в Шереметьево в среднем задерживаются на 40 мин, а на прилет примерно на 14 минут. Срок задержки рейсов в Домодедово составляет примерно 26 минут. Во Внуково данное время составляет 23 минуты.

В Москве, а также области в четверг ожидается облачная погода, мокрый снег. При этом температура составит -2/0 градусов. Местами ожидается сильная гололедица. Вечером температура должна снизится до -10 градусов мороза.
Общество / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:33
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