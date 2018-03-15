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Ученые нашли возможность производства материала белее бумаги в 20 раз

Британскими учеными, с участием финских коллег, успешно реализована возможность создания пленки из целлюлозы, причем по качеству она белее бумаги в 30 раз. Для проведения эксперимента использовали насекомых, проживающих на территории Юго-Восточной Азии.

Привлек внимание ученых ярко-белый панцырь пластинчатоусых жуков Cyphochilus. Ученым удалось определить, что на белизну их покрова оказывает влияние специфическая оптическая анизотропия в жестких надкрыльях, вызываемая близким расположением друг к другу волокон склеротина. Благодаря этому, белизна на порядок выше белизны любого искусственного материала, а происходит данный эффект благодаря равномерному рассеиванию фотонов разной длины волны.
Ученые нашли возможность производства материала белее бумаги в 20 раз


Для воспроизведения наиболее белого цвета, ранее специалисты применяли диоксид титана и оксид цинка. А благодаря последним исследованиям, ученые успешно получили состав искусственного материала, по аналогии надкрыльев Cyphochilus. Хитиновую структуру воспроизвели с использованием нитей целлюлозы, поддающейся легкой манипуляции на производстве. Причем, формируя комбинации из нитей с разной толщиной, специалистами получены мембраны из целлюлозы с разной степенью прозрачности.

Так же отмечается, что мембраны очень тонкие, толщина полученного материала всего микрометр. Дальнейшие исследования определили, что отражение новой разработкой белого света происходит качественнее самой отбеленной бумаги, показатель выше в 20-30 раз. Ученые не останавливаются на достигнутых результатах, в дальнейшем планируется доработка технологии и вывод на уровень промышленного производства.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:15
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