Ученые нашли возможность производства материала белее бумаги в 20 раз

Привлек внимание ученых ярко-белый панцырь пластинчатоусых жуков Cyphochilus. Ученым удалось определить, что на белизну их покрова оказывает влияние специфическая оптическая анизотропия в жестких надкрыльях, вызываемая близким расположением друг к другу волокон склеротина. Благодаря этому, белизна на порядок выше белизны любого искусственного материала, а происходит данный эффект благодаря равномерному рассеиванию фотонов разной длины волны.Для воспроизведения наиболее белого цвета, ранее специалисты применяли диоксид титана и оксид цинка. А благодаря последним исследованиям, ученые успешно получили состав искусственного материала, по аналогии надкрыльев Cyphochilus. Хитиновую структуру воспроизвели с использованием нитей целлюлозы, поддающейся легкой манипуляции на производстве. Причем, формируя комбинации из нитей с разной толщиной, специалистами получены мембраны из целлюлозы с разной степенью прозрачности.Так же отмечается, что мембраны очень тонкие, толщина полученного материала всего микрометр. Дальнейшие исследования определили, что отражение новой разработкой белого света происходит качественнее самой отбеленной бумаги, показатель выше в 20-30 раз. Ученые не останавливаются на достигнутых результатах, в дальнейшем планируется доработка технологии и вывод на уровень промышленного производства.