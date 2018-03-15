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Названы рублёвые цены на новый внедорожник BMW X4

Внедорожник BMW X4 нового поколения появится в российских дилерских центрах 14 июля текущего года. Накануне были обнародованы рублёвые цены на новый автомобиль, в частности, базовая модификация будет стоить 3 350 000 рублей, а «топовый» вариант обойдётся в 4 990 000 рублей.

Названы рублёвые цены на новый внедорожник BMW X4


Новый внедорожник BMW X4 был представлен в Женеве в этом году, он построен на модульном шасси CLAR. Длина автомобиля составляет 4 752 мм, а ширина 1 918 мм. Данная модель получила стильный купеобразный кузов с вместительным багажником.

В моторную гамму внедорожника входит бензиновый мотор объёмом 2,0 литра мощностью 184 и 249 лошадиных сил, турбодизельный агрегат аналогичного объёма производительностью 190 «лошадей» и 3,0 литровый бензиновый мотор, который выдаёт 360 "скакунов".

В оснащение BMW X4 числится камера кругового видеообзора, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения фронтальных столкновений, современный мультимедийный центр и полностью цифровая приборная.
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Добавил: Алина Сегодня, 19:10
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