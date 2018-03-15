Названы рублёвые цены на новый внедорожник BMW X4

Новый внедорожник BMW X4 был представлен в Женеве в этом году, он построен на модульном шасси CLAR. Длина автомобиля составляет 4 752 мм, а ширина 1 918 мм. Данная модель получила стильный купеобразный кузов с вместительным багажником.В моторную гамму внедорожника входит бензиновый мотор объёмом 2,0 литра мощностью 184 и 249 лошадиных сил, турбодизельный агрегат аналогичного объёма производительностью 190 «лошадей» и 3,0 литровый бензиновый мотор, который выдаёт 360 "скакунов".В оснащение BMW X4 числится камера кругового видеообзора, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения фронтальных столкновений, современный мультимедийный центр и полностью цифровая приборная.