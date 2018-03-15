Основательница «Русмоды» Оксана Лаврентьева поведала, что выходит замуж

В начале декабря прошедшего года писатель рассекретил имя своей возлюбленной. Как оказалось, у Цыпкина роман с Оксаной Лаврентьевой, являющейся основательницей компании «Русмода».Пара впервые появилась на людях вместе на премьере киноленты «Селфи». Александр и Оксана прекрасно смотрятся вместе. Недавно стало известно, что они приняли решение пожениться. В аккаунте пары, где они обнародуют свои совместные фото, появился пост, после которого стало понятно, что Цыпкин и Лаврентьева приняли решение узаконить свои отношения. Фанаты сразу же начали поздравлять Александра и Оксану с данным радостным событием.Бракосочетание, скорей всего, состоится в этом году. Лаврентьева после развода с Антоном Пака занималась своим бизнесом, при этом свободное время посвящала детям. Цыпкин развелся со своей женой летом прошлого года.