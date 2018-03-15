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Основательница «Русмоды» Оксана Лаврентьева поведала, что выходит замуж

Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева скоро поженятся. Пара подтвердила свой роман только недавно.

Основательница «Русмоды» Оксана Лаврентьева поведала, что выходит замуж

В начале декабря прошедшего года писатель рассекретил имя своей возлюбленной. Как оказалось, у Цыпкина роман с Оксаной Лаврентьевой, являющейся основательницей компании «Русмода».

Пара впервые появилась на людях вместе на премьере киноленты «Селфи». Александр и Оксана прекрасно смотрятся вместе. Недавно стало известно, что они приняли решение пожениться. В аккаунте пары, где они обнародуют свои совместные фото, появился пост, после которого стало понятно, что Цыпкин и Лаврентьева приняли решение узаконить свои отношения. Фанаты сразу же начали поздравлять Александра и Оксану с данным радостным событием.

Бракосочетание, скорей всего, состоится в этом году. Лаврентьева после развода с Антоном Пака занималась своим бизнесом, при этом свободное время посвящала детям. Цыпкин развелся со своей женой летом прошлого года.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:32
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