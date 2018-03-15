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Учёные: Как перестать беспокоиться о том, что о человеке подумают другие

Люди социальны по природе, а потому вполне естественно думать о том, что о нём подумают другие. Однако существует опасность излишнего беспокойства, которое лишает покоя и мешает ему принимать решения здраво.

Учёные: Как перестать беспокоиться о том, что о человеке подумают другие


Когда человек думает, что же о нём подумают другие, то это нормально, поскольку такой подход помогает ему оценивать себя со стороны, уместно себя вести и правильно одеваться. Однако порой это может выйти за рамки допустимого, поскольку начинает развиваться тревога, паника и даже стресс. Что делать? Во-первых, важно помнить, что другие люди не так часто думают о других как может показаться, поэтому не стоит думать о себе больше, чем положено. Во-вторых, всегда найдутся люди, которые будут критиковать и хвалить одного и того же человека. А сосредоточиваться на мнении окружающих значит только навредить своему внутреннему миру.

Чрезмерное беспокойство ставит человека в тиски, которые мешают ему иметь свободу, поэтому лучше всего освободиться от мнения, что определённые идеи автоматически сделают человека приятным абсолютно всем. Каждый человек индивидуален и если его поведение не выходит за рамки дозволенного, то слишком переживать за мнения окружающих вовсе не стоит.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 19:05
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