Учёные: Как перестать беспокоиться о том, что о человеке подумают другие

Когда человек думает, что же о нём подумают другие, то это нормально, поскольку такой подход помогает ему оценивать себя со стороны, уместно себя вести и правильно одеваться. Однако порой это может выйти за рамки допустимого, поскольку начинает развиваться тревога, паника и даже стресс. Что делать? Во-первых, важно помнить, что другие люди не так часто думают о других как может показаться, поэтому не стоит думать о себе больше, чем положено. Во-вторых, всегда найдутся люди, которые будут критиковать и хвалить одного и того же человека. А сосредоточиваться на мнении окружающих значит только навредить своему внутреннему миру.Чрезмерное беспокойство ставит человека в тиски, которые мешают ему иметь свободу, поэтому лучше всего освободиться от мнения, что определённые идеи автоматически сделают человека приятным абсолютно всем. Каждый человек индивидуален и если его поведение не выходит за рамки дозволенного, то слишком переживать за мнения окружающих вовсе не стоит.