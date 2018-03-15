Смертность от гриппа в РФ упала на 60%

Тенденция на снижение смертности также сохраняется в текущем году. В январе умерло тридцать четыре человека. В январе 2017 года из жизни ушло девяносто восемь человек (плюс 62 процента). Михаил Лебедев, являющийся ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики ЦНИИ РФ эпидемиологии Роспотребнадзора, заметил, что увеличение заболеваемости гриппом наблюдалось только в январе. Сезон к концу марта уже закончится. Лебедев отметил, что настоящей эпидемии Российская Федерация не увидела, в отличие от Японии, Европы, США.По словам Лебедева, довольно важное значение имеет, конечно, вакцинация населения. По данным Роспотребнадзора в текущем году привили рекордно высокое количество россиян: 67,4 млн человек (47%).