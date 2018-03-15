Звезда мировой эстрады Мирей Матье поддержала Слуцкого

Певица в интервью рассказала, что просто в шоке от обвинений в адрес политика. По заявлению артистки, она протестует «против неправдивой кампании», потому что прекрасно знает этого человека. Матье считает его тактичным, деликатным и вежливым, особенно к женщинам. Мирей поведала, что не может принять то, что говорят некоторые СМИ. Она сообщила, что ещё раз готова повторить, что Слуцкий очень галантный человек и настоящий джентльмен.Также певица отметила, что Леонид никогда не позволял себе переходить границы дозволенного, даже в том случае, когда у него возникала симпатия к определенной женщине. Артистка рассказала, что её семья давно и тесно общается с депутатом, при этом сама не раз приезжала в страну по его приглашению.