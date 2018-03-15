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Звезда мировой эстрады Мирей Матье поддержала Слуцкого

Мирей Матье, являющаяся звездой мировой эстрады, поведала, что поддерживает депутата Леонида Слуцкого. Политик стал объектом скандала после заявления журналистки касательно его домогательств.

Звезда мировой эстрады Мирей Матье поддержала Слуцкого

Певица в интервью рассказала, что просто в шоке от обвинений в адрес политика. По заявлению артистки, она протестует «против неправдивой кампании», потому что прекрасно знает этого человека. Матье считает его тактичным, деликатным и вежливым, особенно к женщинам. Мирей поведала, что не может принять то, что говорят некоторые СМИ. Она сообщила, что ещё раз готова повторить, что Слуцкий очень галантный человек и настоящий джентльмен.

Также певица отметила, что Леонид никогда не позволял себе переходить границы дозволенного, даже в том случае, когда у него возникала симпатия к определенной женщине. Артистка рассказала, что её семья давно и тесно общается с депутатом, при этом сама не раз приезжала в страну по его приглашению.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:32
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