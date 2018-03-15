Соцсеть «Одноклассники» добавили захват экрана в видеозвонки

В видеозвонках «Одноклассников» теперь появилась кнопка, под названием «Транслировать экран». При её нажатии пользователь может собеседнику показать содержимое своего экрана. В данном случае можно транслировать весь экран, а также отдельные открытые окна. Пока данная функция является доступной в десктоп-версии сайта непосредственно в браузерах Google Chrome (версия 65 и новей), а также Firefox (версия 52 и новей). Новинка вскоре появится также в мобильном приложении непосредственно для Android, и для браузеров «Яндекс.Браузера», Opera, Amigo.Возможность трансляции содержимого экрана предоставляет возможность пользователям обсуждать со своими друзьями и знакомыми фотографии либо видеоролики, поделиться со своими коллегами презентацией либо получить техническую помощь.