Соцсеть «Одноклассники» добавили захват экрана в видеозвонки
Пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут теперь потенциальному своему собеседнику показывать свой экран при видеозвонке.
В видеозвонках «Одноклассников» теперь появилась кнопка, под названием «Транслировать экран». При её нажатии пользователь может собеседнику показать содержимое своего экрана. В данном случае можно транслировать весь экран, а также отдельные открытые окна. Пока данная функция является доступной в десктоп-версии сайта непосредственно в браузерах Google Chrome (версия 65 и новей), а также Firefox (версия 52 и новей). Новинка вскоре появится также в мобильном приложении непосредственно для Android, и для браузеров «Яндекс.Браузера», Opera, Amigo.
Возможность трансляции содержимого экрана предоставляет возможность пользователям обсуждать со своими друзьями и знакомыми фотографии либо видеоролики, поделиться со своими коллегами презентацией либо получить техническую помощь.
В видеозвонках «Одноклассников» теперь появилась кнопка, под названием «Транслировать экран». При её нажатии пользователь может собеседнику показать содержимое своего экрана. В данном случае можно транслировать весь экран, а также отдельные открытые окна. Пока данная функция является доступной в десктоп-версии сайта непосредственно в браузерах Google Chrome (версия 65 и новей), а также Firefox (версия 52 и новей). Новинка вскоре появится также в мобильном приложении непосредственно для Android, и для браузеров «Яндекс.Браузера», Opera, Amigo.
Возможность трансляции содержимого экрана предоставляет возможность пользователям обсуждать со своими друзьями и знакомыми фотографии либо видеоролики, поделиться со своими коллегами презентацией либо получить техническую помощь.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:55