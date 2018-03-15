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В каталоге магазина Oppomart появился смартфон Xiaomi Mi 6X

В базе Интернет-магазина Oppomart появился смартфон Xiaomi Mi 6X, который обладает безрамочным экраном и сдвоенным модулем основной камеры. Что касается подробной информации о технических параметрах устройства, то о них ничего неизвестно.

В каталоге магазина Oppomart появился смартфон Xiaomi Mi 6X


Тем не менее, журналистам удалось узнать, что в аппаратной платформе смартфона будет работать процессор Surge S2. Некоторые эксперты предоставили неофициальные данные, согласно которым Xiaomi Mi 6X получит 5,99-дюймовый дисплей IPS с разрешением FHD+, 4 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта ПЗУ. Разрешение основной камеры составит 12 Мп, а фронтальной – 8 Мп. Помимо этого выделяется разъем USB Type-C и опция Quick charge.

Что касается дизайна, то он больше напоминает внешний вид юбилейного флагмана iPhone X. Конечно, есть и свои отличия. Так спереди нет выреза в верхней части дисплея, а на задней металлической крышке установлен сканер отпечатков пальцев. В качестве программной платформы будет работать операционная система Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:45
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