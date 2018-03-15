Meizu запатентован «стеклянный» подэкранный дактилоскопический сканер

Технологией подразумевается замена в безрамочных смартфонах кнопки mBack. Пока отсутствует информация касательно выхода мобильного устройства Meizu с дактилоскопическим «стеклянным» сканером. Схема патента китайской компании опубликована в рамках веб-сайта Weibo. На фото показали сенсорный дисплей устройства. У разработчиков в планах сделать датчик многофункциональным. При этом круглое «окно» будет выполнять функции кнопки mBack, распознавать отпечатки пальцевРуководители Meizu, заявку для получения патента отправили в апреле прошедшего года. Владельцы смартфонов за счёт установленной «мультикнопки» получат возможность проведения различных транзакций. По мнению экспертов, производители новой технологией оснастят версию 15 Plus.