Meizu запатентован «стеклянный» подэкранный дактилоскопический сканер
Руководителями компании Meizu запатентован подэкранный дактилоскопический «стеклянный» сканер, который предназначен для распознаваний отпечатков пальцев.
Технологией подразумевается замена в безрамочных смартфонах кнопки mBack. Пока отсутствует информация касательно выхода мобильного устройства Meizu с дактилоскопическим «стеклянным» сканером. Схема патента китайской компании опубликована в рамках веб-сайта Weibo. На фото показали сенсорный дисплей устройства. У разработчиков в планах сделать датчик многофункциональным. При этом круглое «окно» будет выполнять функции кнопки mBack, распознавать отпечатки пальцев
Руководители Meizu, заявку для получения патента отправили в апреле прошедшего года. Владельцы смартфонов за счёт установленной «мультикнопки» получат возможность проведения различных транзакций. По мнению экспертов, производители новой технологией оснастят версию 15 Plus.
Технологией подразумевается замена в безрамочных смартфонах кнопки mBack. Пока отсутствует информация касательно выхода мобильного устройства Meizu с дактилоскопическим «стеклянным» сканером. Схема патента китайской компании опубликована в рамках веб-сайта Weibo. На фото показали сенсорный дисплей устройства. У разработчиков в планах сделать датчик многофункциональным. При этом круглое «окно» будет выполнять функции кнопки mBack, распознавать отпечатки пальцев
Руководители Meizu, заявку для получения патента отправили в апреле прошедшего года. Владельцы смартфонов за счёт установленной «мультикнопки» получат возможность проведения различных транзакций. По мнению экспертов, производители новой технологией оснастят версию 15 Plus.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:40