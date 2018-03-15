Xiaomi, Vivo и Meizu установят на свои смартфоны процессоры MediaTek Helio P60

Отмечается, что первыми мобильными устройствами, которые получат эти процессоры, станут R15 и Meizu E3. Что касается девайсов компании Xiaomi, то о них пока ничего неизвестно. Также выделяется Umidigi Z2, который по прогнозам тоже должен получить SoC Helio P60.Стоит напомнить, что анонс процессора состоялся в прошлом месяце на MWC 2018. Тогда было сказано, что чип оснащен восемью ядрами – четыре ARM Cortex-A73 и четырьмя ARM Cortex-A53. В паре с ним будет работать ускоритель графики ARM Mali-G72 MP3 800 МГц и модем LTE.Особенностью однокристальной системы станет технология NeuroPilot AI.