Xiaomi, Vivo и Meizu установят на свои смартфоны процессоры MediaTek Helio P60
Согласно неофициальным данным, которые появились недавно в Сети, компании Xiaomi, Vivo и Meizu намерены установить в свои новые смартфоны процессоры SoC MediaTek Helio P60. Стоит отметить, что до этого уже появлялась информация о том, что MediaTek Helio P60 к себе на борт возьмут и устройства Oppo, при этом поставки данных чипов уже начались.
Отмечается, что первыми мобильными устройствами, которые получат эти процессоры, станут R15 и Meizu E3. Что касается девайсов компании Xiaomi, то о них пока ничего неизвестно. Также выделяется Umidigi Z2, который по прогнозам тоже должен получить SoC Helio P60.
Стоит напомнить, что анонс процессора состоялся в прошлом месяце на MWC 2018. Тогда было сказано, что чип оснащен восемью ядрами – четыре ARM Cortex-A73 и четырьмя ARM Cortex-A53. В паре с ним будет работать ускоритель графики ARM Mali-G72 MP3 800 МГц и модем LTE.
Особенностью однокристальной системы станет технология NeuroPilot AI.
Отмечается, что первыми мобильными устройствами, которые получат эти процессоры, станут R15 и Meizu E3. Что касается девайсов компании Xiaomi, то о них пока ничего неизвестно. Также выделяется Umidigi Z2, который по прогнозам тоже должен получить SoC Helio P60.
Стоит напомнить, что анонс процессора состоялся в прошлом месяце на MWC 2018. Тогда было сказано, что чип оснащен восемью ядрами – четыре ARM Cortex-A73 и четырьмя ARM Cortex-A53. В паре с ним будет работать ускоритель графики ARM Mali-G72 MP3 800 МГц и модем LTE.
Особенностью однокристальной системы станет технология NeuroPilot AI.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:35