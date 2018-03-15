Учёные: Обезболивающие средства могут привести к мигрени

По словам учёных, лекарственные средства, направленные на избавление человека от боли, следует принимать правильным образом, дабы избежать появления мигрени. Так, например, многие препараты такого типа лучше всего использовать не чаще, чем три дня подряд. Кроме того, важным ограничением является использование лекарства не больше десяти раз в месяц. А лучше вообще по возможности сводить к минимуму употребление таких таблеток. Дело в том, что многие люди просто не читают во вкладыше к препарату показания, противопоказания и побочные эффекты.Ввиду этого учёные советуют фармацевтам в аптеках давать необходимую информацию клиентам при покупке обезболивающих средств и говорить об опасности мигрени. В случае, если человек использует слишком много таких препаратов, то специалист просто не должен продавать таблетки, а лучше посоветовать обратиться к врачу.