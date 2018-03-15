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Звезда "Универа" Валентина Рубцова удивила фанатов своей растяжкой

Российская актриса Валентина Рубцова в свои 40 лет сумела сохранить отличную внешность и физическую форму, что нередко доказывает публикациями в Instagram.

Не все знают, что Валентина является кандидатом в мастера спорта, поэтому вовсе не удивляет подготовка актрисы, позволяющая совершать сложные гимнастические упражнения.

Звезда "Универа" Валентина Рубцова удивила фанатов своей растяжкой

На днях звезда сериала "Универ" опубликовала новое фото, на котором показала превосходную растяжку. Валентина находится в положении сидя, причём удерживает ноги ровно поднятыми перпендикулярно полу. Довольно сложная позиция, которую мало кто способен осилить.

Фолловеры поражены гибкостью Рубцовой, признаваясь, что даже не думали, что так возможно сделать вообще. Многие изъявили желание научиться подобному приёму для поддержания тонуса тела и борьбы с лишними килограммами, да и вообще, чтобы похвастаться перед знакомыми.

Ранее актриса уже показывала на своей странице в Instagram свои умения: делала "мостик", стойку на голове, упражнения на турнике, отжимания, демонстрировала тяжёлую работу в спортзале.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:39
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